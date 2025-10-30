Saniye Caran'ın hayatı ve biyografisi gündemde yer alıyor. Saniye Caran, Antalya Korkuteli Belediye Belediye Başkanı olmasının ardından kariyeri ve hayatı ile araştırılan isim olmaya başladı.

Genç Yaşında Belediye Başkanı Oldu

Genç yaşında belediye başkanı olma şansını yakalayan Saniye Caran, kariyeri ve hayatı ile merak ediliyor. Peki, Saniye Caran kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Saniye Caran Kimdir?

Saniye Caran, 1995 yılında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde doğdu. Pamukkale Üniversitesi Halkla İliskiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun oldu. Hürriyet Gazetesinde çalıştı. Anadolu Üniversitesi Uluslararasi İlişkiler bölümünde eğitimini sürdürmektedir. CHP'nin Korkuteli Belediye Başkan adayı Saniye Caran, evli ve 2 çocuk annesidir.