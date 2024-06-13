"Sankık Kokusu" adlı filmde önemli bir karakter olan Bora Bozbeyli, izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edilen bir karakterdir.

Bora Bozbeyli, filmdeki rolüyle dikkat çekmektedir ve hikayesi ile filmdeki önemli unsurlardan biridir. Bora karakteri, "Sandık Kokusu" filminin ana temasına derinlik katan ve izleyicilerin duygusal bağ kurmasını sağlayan bir rol üstlenmektedir.

Bora Bozbeyli karakterini hangi ünlü oyuncunun canlandıracağı henüz açıklanmamıştır ve yeni sezonda bu bilgiye ulaşılabilecektir.