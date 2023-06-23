Türkiye 14 Mayıs günü hem yerel seçim hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitti. Ardından 28 Mayıs günü de Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur oylaması yapıldı. Bu seçimlerin ardından gözler sandık görevlilerinin alacakları paralara çevrilmişti. Partilerin bununla ilgili haberler gelmeye başladı. Sandıklara sahip çıkan o kişilerin alacakları ücretler Ziraat ve Halk Bankası hesaplarına yattı. Bu bankalarda hesabı olmayanlar için ise T.C. kimlik numaraları ile ücretleri alabilecek. Haber Merkezi