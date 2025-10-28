Sanayi sitesinde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, bir kişi elindeki av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açtı. Olayda iş yerinde ve çevresinde bulunan 12 kişi saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı

Olay, akşam saatlerinde Konya’nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bezirgan Sokak üzerinde bir oto tamir bakim servisinde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, iş yerine gelen bir şahıs yanında bulunan av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Olay yerinde bulunan 12 kişi tüfekten çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.