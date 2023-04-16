AK Parti Sorgun İlçe Karargâhında partililerle bir araya gelen Şahan, ardından Sorgun Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek esnafın şikâyet ve isteklerini dinledi.

Geçtiğimiz günlerde adaylık açıklamasını yaparak kolları sıvayan AK Parti Yozgat 2. sıra Milletvekili Adayı Süleyman Şahan, çalışmalarına sanayiden başladı. Emek ve üretimin olduğu yerlerdeki vatandaş ve esnaflarımızı ziyaret etmekle seçim çalışmalarımıza başladık.

Bizler çalışma hayatındaki zorlukları çok iyi biliyoruz. Bunun için de çok çalışacağız. Sorgun Sanayi Sitesi bunları anlamak için en iyi yerdir. Milletvekili Adayı Süleyman Şahan, burada esnaflar ile bire bir sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi. Sanayi esnafından büyük teveccüh gördüğünü ifade eden Şahan, 14 Mayıs seçim tarihini işaret ederek AK Partinin Türkiye’yi dünya sıralamasında en üst seviyelere taşıyacağını söyledi.

AK Parti Yozgat 2. sıra Milletvekili Adayı Süleyman Şahan “Yozgat ve ilçelerinde yapacağımız daha çok iş var. AK Parti ile daha birçok yatırım yapacağız. Gördüğümüz kadarıyla esnaflarımız AK Partiye sonuna kadar destek veriyorlar.Cumhurbaşkanımıza desteklerinin tam olduğunu ifade ediyorlar. Bugün memleketimizin hatta çevre ilçe ve illeri ustalığı,samimiyeti,canayakınlığı ve dürüstlüğü ile kendine çeken göz bebeğimiz,aynı zamanda üretim ve imalat işlerinin de hakkıyla yapıldığı Sorgun sanayi sitemizi ziyaret ettik.Şahsıma ve değerli dava arkadaşlarıma göstermiş oldukları nezaketten ve misafirperverliklerinden dolayı her biri eli öpülesi,alın teriyle ekmeklerini kazanan değerli zanaatkar ve kıymetli ustalarımıza,kalfa ve çıraklarımıza teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.

Şahan, Allah işinizi gücünü rast getirsin hayırlı bereketli işleriniz olsun diyerek gördüğü ilgi ve alaka için Sorgun Sanayi Sitesi esnaflarına teşekkür etti. Haber Merkezi