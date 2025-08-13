Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli ziyaret ve programlar kapsamında geldiği Yozgat’ta, sanayicilerle istişare toplantısına katıldı.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da programa eşlik etti.

Yozgat Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda, kentin sanayi vizyonu, yatırım potansiyeli ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri değerlendirildi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede sanayi yatırımlarının artırılması, istihdamın güçlendirilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Coşar, istihdam ve üretim sağlayacak tüm yatırımcıların yanında olduklarını belirterek, “İlçemizde sanayi yatırımlarının sürdürülebilirliği, istihdamın artırılması ve üretimin güçlenmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.