İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Fuaye Salonunda düzenlenen resim sergisi açılışına Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aytaş Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Bu güzel sanat eserlerini izlemeye gelmekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Yıl boyunca Güzel Sanatlar Lisemizin resim bölümüzün hazırladığı serginin açılışını yaptık. Ruhu dinginlik ve doygunluk veren bu sergide büyük bir özveri ve emek var. Öğrencileri yetiştiren öğretmen arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, velilerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın bundan sonraki hayatlarında sağlık, esenlik ve başarı diliyorum. Çocuklarımızın içerisinde mezun olacaklar var onlara da inşallah Üniversite hayatlarında başarılar diliyorum. Emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aytaş Şahin ise; “Okulumuzun geleneksel olarak her yıl düzenlediği yılsonu karma resim sergisinde bölüm öğrencilerimiz çalıştıkları eserleri halkla buluşuyor. Bu etkinlikler öğrencilerimiz üzerinde hem çalışma hem üretme ve hayal dünyalarında yolculuğa çıkarıyor. Güzel sanatların tüm alanlarını ve biçimlerini içine alan, okul içi ve okul dışı etkinlikler öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlıyor. Sanat eğitiminin amacı, yapılmış olanları yineleyen değil, yeni şeyler yapabilme yeterlilikleri olan insanları yetiştirmektir zaten okulda vermiş olduğumuz eğitimlerle bunu sağlıyoruz. Güzel sanatların temel amacı, güzelliği açıklamak ve yorumlamaktır. Öğrencilerimiz bunu eserleriyle ortaya koyuyorlar. Sanat eğitiminin amacı, öğrencilerin algısal yeteneklerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendini rahat bir şekilde ortaya koyabilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda amaç sadece sanat yapan kişiler yetiştirmek değil, sanatı seven ve kültürü algılayan fertler de yetiştirmektir” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir