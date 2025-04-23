Arabesk ve fantezi müziğin unutulmaz isimlerinden olan sanatçı, şarkıları ve rol aldığı filmlerle olduğu kadar aile ilişkileriyle de uzun yıllardır kamuoyunun ilgisini çekiyor.

NEŞE KARABÖCEK’İN HAYAT HİKAYESİ

1 Nisan 1947 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Neşe Karaböcek’in asıl adı Neşecan Göktürk’tür. Babası Bulgaristan göçmeni olan sanatçının çocukluğu İstanbul ve Ankara’da geçmiştir. Henüz genç yaşlarda sahneye adım atan Karaböcek, zamanla “Orta Şark’ın Altın Bülbülü” unvanını alarak büyük bir üne kavuşmuştur.

AİLE YAŞAMI VE EVLİLİKLERİ

Sanatçı, ilk evliliğini 1964 yılında müzik yapımcısı ve Elenor Plak’ın kurucusu Atilla Alpsakarya ile gerçekleştirmiştir. Bu evlilikten Alper adını verdikleri bir oğlu dünyaya gelmiştir. Çift, 1974 yılında ayrılmıştır. Neşe Karaböcek, 1975 yılında gazeteci Tevfik Yener ile ikinci evliliğini yapmış; bu evlilikten ise Hasan adını verdikleri bir oğlu olmuştur. Hasan Karaböcek, 2019 yılında hayatını kaybetmiştir.

KARDEŞİYLE YILLARA DAYANAN GERGİNLİK

Neşe Karaböcek’in kız kardeşi Gülden Karaböcek ile olan ilişkisi, yıllardır müzik camiasının ve magazin dünyasının dikkat çeken konuları arasında yer alıyor. İki kardeş arasındaki küslüğün, hem kişisel hem de profesyonel nedenlere dayandığı biliniyor. Sanatçının ilk eşi Atilla Alpsakarya’nın daha sonra Gülden Karaböcek ile evlenmesi, aile içi ilişkileri derinden etkilemiş ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.

SANAT KARİYERİ VE SİNEMA ÇALIŞMALARI

Neşe Karaböcek, sadece müzik dünyasında değil, sinemada da adından söz ettirmiştir. Özellikle 1970’li yıllarda müzikli melodram türündeki filmlerle Yeşilçam’da yer almıştır. Sanatçının rol aldığı bazı filmler şunlardır:

Anneler ve Kızları (1971)

Aşk Sepeti (1972)

İntizar (1973)

Niyet (1973)

Kısmet (1974)

Almanya’da Bir Türk Kızı (1974)

Duyun Beni (1975)

Kuklalar (1976)

Kertenkele (1986)

Bu yapımlar, döneminin müzikle harmanlanmış sinema anlayışını temsil etmektedir.

EN SEVİLEN ESERLERİ

Neşe Karaböcek, kariyeri boyunca arabesk, fantezi, halk müziği ve pop türlerinde birçok başarılı esere imza atmıştır. En bilinen şarkıları arasında şunlar öne çıkmaktadır:

Artık Sevmeyeceğim

Arım Balım Peteğim

Adını Anmayacağım

Bu Nasıl Aşk Böyle

Elveda Meyhaneci

Kıskanırım Seni Ben

Vuruldum Sana

Ümidini Kirpiklerine

Bu eserler, sanatçının müzikteki güçlü yorumuyla farklı kuşaklara hitap etmeyi sürdürmektedir.

OTOBİYOGRAFİ KİTABI: “İŞTE BENİM MASALIM”

Neşe Karaböcek, 2025 yılında yayımladığı İşte Benim Masalım adlı otobiyografi kitabında hayatının bilinmeyen yönlerine yer verdi. Kitapta, müzik kariyerindeki dönüm noktalarının yanı sıra aile içi ilişkiler, kardeşi Gülden Karaböcek ile yaşanan gerilimler ve eski eşinin özel yaşamına dair detaylar da dikkat çekti. Sanatçı, kitabın tanıtım toplantısında “Kardeşinizi affettiniz mi?” sorusuna verdiği “Affetmedim” cevabıyla da gündeme geldi.

78 YAŞINDA VE HÂLÂ GÜNDEMDE

2025 yılı itibarıyla 78 yaşında olan Neşe Karaböcek, müziğe kattığı yenilikçi yaklaşımı, sahne performansları ve güçlü sesiyle Türk müzik tarihinde unutulmaz bir yer edinmiş durumda. Sanatçının yaşam öyküsü, hem kişisel dramları hem de sanatsal başarılarıyla Türkiye’nin müzik arşivinde önemli bir yer tutuyor.