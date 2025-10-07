Halid Beslic, ağır bir hastalık yaşamasından dolayı uzun zamandır KCUS'ta tedavi gördü. Geçtiğimiz ay onkoloji bölümüne sevk edildi. Halid Beslic, vefatından birkaç hafta önce, kariyerinde kendisine destek olan eşi Sejda'ya ithaf ettiği şarkısı yayınlanmıştı.
Halid Brka Bešlić, 20 Kasım 1953, Sokolac'ta dünyaya geldi. 7 Ekim 2025'te Saraybosna'da yaşamını yitirdi. Bosna-Hersek'in ünlü halk sanatçısı, aynı ölçüde eski Yugoslav cumhuriyetlerinde de tanınır. Halid Beslic, “Miljacka”, “Romanija”, “Ja bez tebe ne mogu da živim” ve “Prvi poljubac” şarkılarıyla biliniyordu.
Albümleri
Singlovi: Gresnica,Mirela,Sijedi starac – 1979-1981
Sijedi starac – 1981
Pjesma o njoj – 1982
Necu necu dijamante – 1984
Zbogom noći, zbogom zore – 1985
Zajedno smo jači – 1986
Otrov mi dajte – 1986
Eh, kad bi ti rekla volim te – 1987
Mostovi tuge – 1988
Opet sam se zaljubio – 1990
Ljiljani – 1991
Grade moj – 1993
Ne zovi me, ne traži me – 1996
Robinja – 1998
U ime ljubavi – 2000
Prvi poljubac – 2003
08 (Miljacka) – 2008