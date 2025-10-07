Halid Beslic, ağır bir hastalık yaşamasından dolayı uzun zamandır KCUS'ta tedavi gördü. Geçtiğimiz ay onkoloji bölümüne sevk edildi. Halid Beslic, vefatından birkaç hafta önce, kariyerinde kendisine destek olan eşi Sejda'ya ithaf ettiği şarkısı yayınlanmıştı.

Halid Brka Bešlić, 20 Kasım 1953, Sokolac'ta dünyaya geldi. 7 Ekim 2025'te Saraybosna'da yaşamını yitirdi. Bosna-Hersek'in ünlü halk sanatçısı, aynı ölçüde eski Yugoslav cumhuriyetlerinde de tanınır. Halid Beslic, “Miljacka”, “Romanija”, “Ja bez tebe ne mogu da živim” ve “Prvi poljubac” şarkılarıyla biliniyordu.

Albümleri

Singlovi: Gresnica,Mirela,Sijedi starac – 1979-1981

Sijedi starac – 1981

Pjesma o njoj – 1982

Necu necu dijamante – 1984

Zbogom noći, zbogom zore – 1985

Zajedno smo jači – 1986

Otrov mi dajte – 1986

Eh, kad bi ti rekla volim te – 1987

Mostovi tuge – 1988

Opet sam se zaljubio – 1990

Ljiljani – 1991

Grade moj – 1993

Ne zovi me, ne traži me – 1996

Robinja – 1998

U ime ljubavi – 2000

Prvi poljubac – 2003

08 (Miljacka) – 2008