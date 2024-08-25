Türk müziğinin sevilen ismi Hakkı Bulut, Tokat'ta vereceği konser öncesinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sahneye çıkmak için hazırlık yapan ünlü sanatçının tansiyonu aniden yükseldi ve acil olarak sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede yapılan müdahale sonrası Bulut'un sağlık durumunun hızla iyileştiği ve kısa süre içinde taburcu edildiği bildirildi. Ancak, sanatçının sağlık durumu hakkında detaylı bilgiye ulaşılamazken, planlanan konserin ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.