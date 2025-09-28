Arı, yıllardır sanatçılarla yürüttüğü kariyeriyle şimdi hem medya hem kamuoyunda dikkat odağı haline geldi.

Güllü’nün balkondan düşerek yaşamını yitirmesiyle ortaya çıkan acı tablo sonrası, menajeri Erhan Arı’nın mesleki geçmişi ve ilişkileri yeniden merak konusu oldu.

Erhan Arı Kimdir?

Erhan Arı, Hakkari’de ilkokulu tamamladıktan sonra ortaokul, lise ve üniversite eğitimini Konya’da aldı. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunu olan Arı, emekli memur bir ailenin çocuğudur.

Lise ve üniversite yıllarında radyo programcılığı ve yerel televizyonlarda sunuculuk yaparak sanat camiasına adım attı. Bu süreçten sonra menajerlik mesleğine yöneldi.

Arı, menajerliği organizatörlük, basın danışmanlığı ve asistanlığı kapsayan geniş bir alan olarak tanımlamaktadır. Türkiye’de mesleğin henüz tam oturmadığını, işi doğru yapanların kendi çapında “duayen” olarak değerlendirilebileceğini ifade etmektedir.

Kariyerinde Cansever, Şahsenem, Kader, Hamiyet, Seniha, Fatih ve Şebnem Kısaparmak, Esra Balamir ve Güllü gibi sanatçılarla çalıştı. Sanatçı egolarıyla başa çıkmada “ego sıfır” anlayışıyla hareket ettiğini söylemektedir.