Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, 51 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, Yalova Çınarcık’taki evinden alınarak İstanbul’a getirildi.

Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem ve oğlu Tuğberk Yavuz, gasilhane önünde zor anlar yaşadı. Tuyan Ülkem, annesini gördükten sonra baygınlık geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadına ambulansla müdahale etti.

Kazanın gece saat 01.28 sıralarında gerçekleştiği öğrenildi. Evde kızı ve kızının arkadaşıyla bulunan Güllü’nün, dengesini kaybederek balkondan düştüğü belirtildi. Olayın ardından acı haber kısa sürede ülke gündemine yansıdı ve sanatçının sevenleri yasa boğuldu.

Sanatçının cenaze namazı bugün öğle vakti İstanbul Tuzla’daki Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınacak.

Güllü’nün ölümünden önceki son anlarına ait evdeki güvenlik kamerası görüntüleri basına yansıdı. Görüntülerde, sanatçının bir odadan çıkarak kapalı terasa geçtiği ve ardından düşme seslerinin duyulduğu anlaşıldı. Kızının ve arkadaşının panik içinde aşağıya indiği anlar da kayıtlara yansıdı.