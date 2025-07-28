Son dönemlerde Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesini bitiren Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 olmak üzere ilerleyen zamanlarda ki sürümler için hazırlıklara adım attı.

Fakat bunu sürdürürken, şirketin güncelleme yapmasında bir değişiklik gerçekleşti. Galaxy S serisi, yeni Android ve One UI sürümlerini ilk alan cihaz grubu olmayacak.

Yeni stratejiye göre, Android sürümünün ilk kez yapılacağı cihazlar Galaxy S modelleri değil, Galaxy Z Fold ve Flip serisi olacak. Bu durumda Samsung, Android sürümlerini direkt yıl ortasında tanıttığı katlanabilir cihazlarla birlikte alıma sunacak.