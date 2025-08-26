Kaza, saat 19.30 sularında Vezirköprü ilçesi Yağanözü Mahallesi Vezirköprü-Boyabat yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Atak (40) idaresindeki 55 HV 024 plakalı traktör ile 10 ANT 55 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Osman Şahin ve İbrahim Tosun ile traktör sürücüsü Hasan Atak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Vezirköprü-Boyabat karayolu bir süre trafiğe kapanırken, ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA