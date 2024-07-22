Samsun merkezden denize dökülen önemli akarsulardan biri olan Kürtün Çayı’nı kuraklık vurdu. Kavak ilçesinden doğan, yağış alanı 320 kilometrekare, akarsu boyu ise 47 kilometre olan Kürtün Çayı, artık Karadeniz ile buluşmuyor. İlkadım ve Atakum ilçelerinin doğal sınırı olan akarsu, kıyıya yakın bölgelerde kurudu.

“6 yıldır ilk kez bu kadar kuruduğunu görüyorum”

Yıllardır Kürtün Çayı’nın karşısındaki apartmanda ikamet ettiğini ifade eden Hanife Karaköse, “6 yıldır burada oturuyorum. Burada yaşadığımdan beri bu denli kuruduğunu hiç hatırlamıyorum. Son dönemde hiç yağmur yağmadı. Evden baktığımda da derenin kuruduğu ve akmadığı ne bir şekilde görülüyor. Zamanında seller olduğunda bu dere çok taştı ama ne zamandır yağış olmadı. Yaz başından beri derenin durumu bugünkü gibi görünüyor” dedi.

“İlk defa bu çayın bu denli kuruduğunu gördüm”

Kürtün Çayı’nın ilk defa bu denli kuruduğunu belirten esnaf Ümit Kökçe, “Son dönemde Samsun’da aşırı sıcaklar var. Sıcaklıktan gece uyuyamıyoruz, gündüz de çalışamıyoruz. Kürtün, çok güzel bir dereydi. İçerisinde balıklar yüzüyordu ancak şu anda her yeri kurudu. İlk defa bu çayın bu denli kuruduğunu gördüm. Sıcaklar maalesef hayatı olumsuz etkiliyor. Akarsuyun önceki halini de çok net hatırlıyorum. Yağmur yağdığında dere çok yükseliyordu. Şu anda ise kuraklık nedeniyle tamamen kendini taşa toprağa çalmış” diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de şiddetli kuraklık görülen illerin başında gelen Samsun’da yaşanan kuraklık nedeniyle birçok yer altı suyu kuruma noktasına gelirken, Karadeniz’e dökülen akarsularda da kuruma durumu yakından hissediliyor.