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Yozgat 1. Amatör Ligi B Grubunda şampiyonluk yolunda hazırlıklarını sürdüren Tuzkayaspor’da Teknik Direktör sorunu çözüme kavuştu.

Uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Kulüp Başkanı İhsan Dalgıç yönetim üyeleri 2. Amatörde şampiyon yaparak 1. Amatör Kümeye yükselten Celil Kıymazaslan ile yeniden anlaşmaya vardı.

Tuzkayaspor kulüp binasında bir araya gelen taraflar 2 saatlik bir görüşmenin ardından anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon 2’nci Amatör Küme’yi şampiyonu olarak tamamlayarak 1. Amatör Lige yükselen Tuzkayaspor yeni sezonda mücadele edeceği ligde başarıyı yakalamayı hedefliyor. Geçen yılkı başarıyı 1.Amatör Ligde de sürdürmek için yeni sezon planlamasına start veren Tuzkayaspor takım işe ilk olarak hoca sorununu çözerek başladı.

Takımı geçen sene şampiyon yapan Celil Kıymazaslan, yeni sezonda Tuzkayaspor’u çalıştıracak. Teknik adam Celil Kıymazaslan anlaşma sonrasında, yeni sezon kadrosu konusunda takımda görmeyi istediği isimleri yönetime rapor halinde sundu. Tuzkayaspor yönetimi, Kıymazaslan’ın istediği doğrultusunda çalışmalara başladı.