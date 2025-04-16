Kadınlar 55 kilogram kategorisinde şampiyonaya katılan Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Betül Zararsız, gösterdiği üstün performansla büyük bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu. Erkekler 74 kilogram kategorisinde ise Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Yusuf Özbek, Türkiye 3’üncülüğü elde etti.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Kick Boks Şampiyonası’ndaki başarılarıyla hem üniversitenin hem de Yozgat’ın, gururlandıran üniversite öğrencileri Betül Zararsız ile Yusuf Özbek’i tebrik etti.

Kazandıkları şampiyonluklardan dolayı öğrencileri kutlayan Yaşar; " Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin eğitimlerinin yanı sıra kendilerinin sportif, kültürel, ve sosyal faaliyetlere katılmalarına büyük önem veren ve destekleyen bir üniversiteyiz. Öğrencilerimiz son olarak Balıkesir ilinde düzenlenen Kick Boks Şampiyonası’nda üniversitemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek önemli bir başarıya imza attı. Öğrencilerimizi elde etmiş oldukları başarılarından dolayı şahsım ve üniversitem adına tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.