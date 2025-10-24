Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen basketbol turnuvasında il birincisi olan Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü basketbol takımı, başarılarını paylaşmak üzere İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette takım üyeleri, turnuva süreci ve elde ettikleri başarı hakkında Müdür Altınkaynak’a bilgi verdi. Öğretmenler ve idari personelden oluşan takım, centilmence mücadele ederek il birinciliği elde etmenin gururunu yaşadı.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, takımın gösterdiği üstün performans ve spor ahlakından dolayı oyuncuları tebrik ederek, “Bu başarı, ekip ruhunun ve kurumumuzun birlikteliğinin güzel bir yansıması olmuştur” dedi.

Altınkaynak, sporu teşvik eden bu tür etkinliklerin çalışanlar arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekerek, “Başarılarının devamını diliyor ve tüm çalışanlarımızı spora katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.