Fenerbahçe deplasmanda 2-1 yenildiği Lille maçının rövanş macını 1-1 kalarak Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransız ekibi Lille'i konuk etti. İlk maçta 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, tur için mutlak galibiyete ihtiyaç duyuyordu. Ancak 120 dakika süren mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Maçın ilk golü 90+1. dakikada Lille oyuncusu Diakite'nin kendi kalesine attığı golle geldi. Bu gol, maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmaların 109. dakikasında Lille'den Aissa Mandi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ancak 118. dakikada Lille'in kazandığı penaltıyı gole çeviren Jonathan David, takımına turu getiren isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 9. kez Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçememiş oldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.