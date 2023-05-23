18-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Şampiyonasında Akdağmadeni’nden 3 kişi derece aldı.

Derece alan kişilerin isimleri ve dereceleri ise şu şekilde; Dünya birincisi Rabia Karadaş Altın Madalya, Erdal Nuh Yazan Gümüş Madalya ve Beytullah Kılıç Bronz Madalya.

“TEBRİKLER ŞAMPİYONLAR”

Başarılı gençler için açıklamada bulunan Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, “Rabia Karadaş, Erdal Nuh Yazan ve Beytullah Kılıç ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Sporcularımızı ve Antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz. Tebrikler şampiyonlar” diye konuştu. Haber Merkezi