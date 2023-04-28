Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu’nun (TAZOF) imzalamış olduğu protokol kapsamında Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası adı altında düzenlenen Yozgat İl Şampiyonası tamamlandı.

Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

205 ÖĞRENCİ YER ALDI

Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Yozgat İl Şampiyonası’na 10 kategori olmak üzere toplamda 205 öğrenci katılım sağladı.

İl Şampiyonasında; ilkokul 5 kategoride 100 öğrenci, ortaokul 5 kategoride 105 öğrenci olmak üzere toplamda 10 kategoride 205 öğrenci yer aldı.

Turnuvaya öğrenciler ilkokul kategorisinde pentago, mangala, küre, kulami ve reversi oyunları ile yarıştılar. Turnuvada İsviçre sistemi kullanılarak 5 tur üzerinden oynandı.

Bütün öğrencilerin birinciliği hak ettiği söylenen yarışmada çocuklar hünerlerini sergiledi.

Yarışmada bir üst finalde yarışma hakkını elde edecek öğrencileri adil bir şekilde belirlemek için sıralamalar yapıldı.

Öğrencilere sıralamalardaki yerlerine takılmamaları, stres yapmamaları ve yarışmacı ruhuyla turnuvanın tadını çıkarmaları vurgulandı.

Düşünen, üreten her ortamda kendini daha iyi ifade eden bireyler yetiştirmek amacıyla düzenlenen şampiyonada bireylerin bilişsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak ve yeni ürünler ortaya koymak hedefleniyor. Melike Aslı Arslan