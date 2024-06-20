Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarışın ardından şampiyon olan Galatasaray, transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yaparak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Batshuayi'yi kadrosuna katmayı başardı. Belçikalı golcü ile 3 yıllık bir anlaşma yapılırken, yıllık 3 milyon euro maaş alacağı ve imza parası olarak 4-5 milyon TL ödeneceği bildirildi.

Fenerbahçe'nin de Batshuayi'yi takımda tutmak için aynı maaş teklifiyle 3 yıllık bir sözleşme sunduğu, ancak oyuncunun bu teklife henüz yanıt vermediği ifade edilmişti. Geçtiğimiz sezon 43 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Batshuayi, 24 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray'ın bu transfer hamlesi, yeni sezon öncesi büyük bir ses getirdi.