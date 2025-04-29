Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Şampiyon Futsal Takımını makamında ağırlayarak tebrik etti.

Vali Mehmet Ali Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen YURTLİG kapsamında Tunceli’de gerçekleştirilen Kız Futsal Bölgesel Turnuvası’nı namağlup tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kız Futsal Takımı’nı makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen kabulde, genç sporcularla tek tek ilgilenen Vali Özkan, takımın gösterdiği üstün performanstan dolayı hem sporcuları hem de antrenörleri tebrik etti.

Gençlerin spora yönlendirilmesi ve sportif başarılarının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Vali Özkan, “Sizler azminiz ve takım ruhunuzla Yozgat’ımızı gururlandırdınız. Bu başarı, gelecekte daha büyük başarıların habercisidir. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

Vali Özkan, sporculara başarılarının devamını dileyerek çeşitli hediyeler takdim etti ve gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Ziyaret sırasında sporcular, turnuva süreci ve elde ettikleri başarı hakkında Vali Özkan’a bilgi verdi.