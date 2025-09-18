Babası subay, annesi ev hanımı olan Pekkan ailesinin en küçük üyesidir. Sinema kariyerine ilk adımını yönetmenliğini Tunç Başaran'ın üstlendiği "Kara Memed" adlı filmle 1964 yılında atmıştır. O zamandan itibaren birçok filmde önemli roller üstlenmiş ve 1965-1966 yıllarında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak sahne almıştır.

Müzik Kariyeri

Müzik kariyerine ise 1968 yılında başlamış olan Semiramis Pekkan, zamanla iki Altın Plak Ödülü kazanmıştır. Evlendikten sonra sinema ve müzik hayatını sonlandırmıştır. Columbia, Odeon ve Kervan Plak etiketleri altında toplam üç stüdyo albümü ve birçok 45'liği bulunmaktadır. 2004 yılında Phuket Adası'ndaki tatil evinde meydana gelen Hint Okyanusu depremi ve tsunamisinden sağ kurtulmuştur.

54 yıllık uzun bir aradan sonra müziğe dönüş yapmış ve "Bana Yalan Söylediler" şarkısını tekrar seslendirmiştir.

Özel Hayatı

Semiramis Pekkan, 1963 yılında henüz 15 yaşındayken ünlü oyuncu Fikret Hakan ile ilk evliliğini yapmış, ancak aynı yıl boşanmıştır.

1968 yılında Milliyet Gazetesi sahibi Ercüment Karacan ile tanışan Semiramis Pekkan, onunla 1978 yılında evlenmiştir. Evliliklerinin meyvesi olarak 1979 yılında Emir adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Ancak ne yazık ki, oğlu henüz 5 yaşındayken lösemi hastalığına yenik düşerek 1984 yılında vefat etmiştir. Bu büyük kayıp, 1986 yılında Ercüment Karacan ile boşanmalarına neden olmuştur.

Semiramis Pekkan, 1986 yılında Hint asıllı İngiliz iş adamı Gulu Lalvani ile evlenmiştir. Bu evliliklerinden 1988 yılında Zoran adını verdikleri bir oğulları olmuştur. 2000 yılında 15 yıllık evliliklerini sonlandırmış olsalar da, çift birlikte yaşamaya devam etmiştir.

Neden Gündem Oldu?

BloombergHTde yayınlanan "Aslı Şafakla İşin Aslı" programı yeni sezonun ilk yayınını gerçekleştirdi. Programın konuğu Semiramis Pekkan oldu.

Hintli milyarder Gulu Lalvani ile 35 yıllık evliliğin ardından yollarına ayıran Semiramis Pekkan sözlerine şöyle başladı: Meslek hayatımın başında zor zamanlar geçirdim. Açlığın ne demek olduğunu biliyorum. Çok zevkle yaptım tiyatroyu ama yaptığım meslek beni doyurmuyordu. Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu. O yaşadıklarım bana ders oldu.

"Eşinin İmkânlarını Kullandı"

Semiramis Pekkan, sözlerine şöyle devam etti: Eşimin sağladığı imkânları tabii ki kullandım onu da yalanlayamayacağım. Tabii ki hoşuma gitti.

“Sıkıntılar Yaşadım”

Gulu Lalvaniden Zoran adında bir çocuğu olan Semiramis Pekkan, açıklamaları sırasında; "Benim korkularım başkaydı. Gulu beyle evliliğimde korkularım vardı. Benim korkum, hep oğlumdu. Biraz daha büyümesini bekledim ayrılmak için. Beni seven bir insandı ama hayat görüşlerimiz yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Çok daha önce hareket edebilirdim ama evladım benim için çok önemliydi. Onun için orada biraz daha uzun durdum. O benim şahane adam bile ayrılırken sıkıntı yarattı. Yaratmadığını söylersem yalan olur" dedi.

“O Hayatı Hiç Özlemedim”

Aslı Şafakın Hintli milyarder eşinizle yaşadığınız hayatı özlüyor musunuz? sorusuna; "Hiç özlemedim beni çok yordu o hayat. Parti duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Sosyal hayatı hiç özlemedim. Duyunca tüylerim diken diken oluyor" şeklinde cevap verdi.

Semiramis Pekkan, bir anısını ise şöyle anlattı: Eski eşimle flört ettiğimiz dönem bir mücevher beğendim. Bir anda pazarlık yapmaya başladı. Utancımdan yerin dibine girdim. Bunu yaptığı için bir daha bir şeye "Güzel" demedim.

“Ajda Pekkan Star Olarak Dünyaya Geldi”

Semiramis Pekkan, Süperstar ablası Ajda Pekkan hakkında şu açıklamaları yaptı: Ruhlar olmaları gereken yere seçerek geliyorlar. Ben o aileye başka bir ruh olarak geldim, benim canım ablam bambaşka bir ruh olarak gelmiş. O bir yıldız olarak gelmiş. Ben de bu tür gelmişim.

Pekkan: “Mantığım Almıyor”

Semiramis Pekkan sözlerine şöyle tamamladı: Hepimizin hayatında geçmişlerimiz var. Ben Reenkarnasyona inanan biriyim. Başka türlü olmuyor mantığımı almıyor başka türlüsünü.