Ankara'da motokurye sürücüsü Samet Özgül'ün öldürülmesi davasında önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan bu gelişme sornası vatandaşlar arama motorlarında 2022'de öldürülen motokurye Samet Özgül kimdir? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

SAMET ÖZGÜL KİMDİR?

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olan motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022 tarihinde Ankara'nın Etlik semtinde motosikletiyle seyir halindeyken üç kişiyle yaşadığı tartışma sonrasında saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucunda ağır yaralanan Özgül, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

27 Eylül 2023 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Halil İbrahim Demirci'ye müebbet hapis cezası verdi. Motosikletin önüne arabasını kıran Halil İbrahim Demirci'nin babası Mustafa Demirci ve Mustafa Demirci'nin arkadaşı Bülent Açıkgöz ise "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022 gecesi Ankara’nın Etlik semtinde motosikletle seyir halindeyken tartıştığı üç kişi tarafından darp edildi ve boğazından bıçaklandı. Ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Davanın sonucunda, 27 Eylül 2023’te Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Halil İbrahim Demirci’ye müebbet hapis cezası verirken, Halil İbrahim Demirci'nin babası Mustafa Demirci ve arkadaşı Bülent Açıkgöz'e "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12’şer yıl hapis cezası verildi. Ancak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına yönelik bazı itirazları kabul etti ve yeniden yargılama kararı verdi.