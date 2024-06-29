Ankara, motokurye Samet Özgül'ün cinayetiyle ilgili davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında kararını açıkladı. Sanık Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün beraatine, Halil İbrahim Demirci'nin ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Halil İbrahim Demirci, Bülent Açıkgöz, tutuksuz sanık Mustafa Demirci ile maktul Samet Özgül'ün ailesi ve avukatları katıldı. Ayrıca, CHP Ankara Milletvekilleri Deniz Demir ve Okan Konuralp de duruşmayı takip etti.

Sanık Bülent Açıkgöz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, çok üzgün ve pişman olduğunu belirtti. Sanık Mustafa Demirci de pişmanlığını dile getirerek, "Keşke bu olay olmasaydı," dedi. Halil İbrahim Demirci ise olay sırasında çok alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini ifade ederek, pişman olduğunu söyledi.

Duruşmada söz alan Samet Özgül'ün yakınları, sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti. Aile avukatı İbrahim Kapusuz, bilirkişi raporuna katılmadıklarını ve bilirkişinin duruşmada dinlenilmesini talep etti. Ancak, savcı bilirkişi heyetinin dosyaya bir katkı sağlamayacağını belirterek, talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme, bilirkişi talebini oy birliğiyle reddetti.

Savcı mütalaasında, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün beraatlerini, Halil İbrahim Demirci'nin ise "kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme, savcının talebi doğrultusunda karar vererek, Açıkgöz ve Demirci'nin beraatine, Halil İbrahim Demirci'nin ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

MÜEBBET HAPİS 25 YIL HAPİS CEZASINA İNDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, Ankara 11’inci Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanıklar yönünden verdiği kararı kaldırdı. Sanık Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz’ün beraatine karar verilirken, sanık Halil İbrahim Demirci’nin ise önce müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Karar daha sonra 25 yıl hapis cezasına indirildi.

“Bu adalet değil. Samet’in ahı sizleri boğacak”

Mahkeme heyeti, kararı okuduğu sırada Samet Özgül’ün ailesi itiraz ederek, “Bu adalet değil. Samet’in ahı sizleri boğacak” diyerek duruşmayı terk etti.

NE OLMUŞTU?

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022 gecesi Ankara’nın Etlik semtinde motosikletle seyir halindeyken tartıştığı 3 kişi tarafından darp edildi ve boğazından bıçaklandı. Ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Samet Özgül davasında 27 Eylül 2023’te karar çıktı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Halil İbrahim Demirci’ye müebbet hapis, arabasını Özgül’ün kullandığı motosikletin önüne kıran, Halil İbrahim Demirci’nin babası Mustafa Demirci ve Mustafa Demirci’nin arkadaşı Bülent Açıkgöz hakkında ”kasten öldürmeye yardım etmek” suçundan 12’şer yıl hapis cezası verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına yönelik bazı itirazları kabul etti ve yeniden yargılama kararı verdi.