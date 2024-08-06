Sosyal medyada estetikleriyle sıkça gündeme gelen Samet Liçina'nın hayatı, hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. Samet Liçina nereli ve hakkında merak edilen diğer detayları sizler için derledik.

SAMET LİÇİNA KİMDİR?

Samet Liçina, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı olarak tanınmaktadır. Estetik operasyonları ve çarpıcı yaşam tarzıyla dikkat çeken Liçina, YouTube videolarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Kerimcan Durmaz ile birlikte çektiği videolar, arama motorlarında sıkça aranıyor. Peki, Samet Liçina kimdir ve nerelidir? İşte detaylar...

Samet Liçina’nın kökenleri oldukça merak edilmektedir. Aslen Karadağlı olan Samet Liçina'nın annesi Sırbistan’ın Novi Sad şehrinden, babası ise Karadağ’ın Montenegro bölgesindendir. Annesi ev hanımı, babası ise inşaat dekorasyon işleriyle uğraşmaktadır. Samet Liçina, Türk ve Sırp vatandaşlıklarına sahiptir.

Liçina, kökenleri hakkında şu şekilde açıklama yapmıştır:

“Sırp asıllı bir aileden geliyorum. Babam küçükken Türkiye'ye taşınmış ve Türkiye vatandaşı olmuş. Annem ise turist olarak geldiğinde babamla tanışmış ve aşık olmuşlar. Çeşme'de hamile kalmış, İzmir’de beni doğurmuş. Yani İzmirlilik de var bende. Bu güzellik oradan geliyor!”

SAMET LİÇİNA'NIN KARİYERİ

Samet Liçina, asıl mesleği DJ'lik olan bir sosyal medya fenomenidir. 23 Mayıs 1992 doğumlu olan Liçina, dört çocuklu bir ailede büyümüştür. Üç kardeşe sahip olan Liçina, kardeşlerinden birini lösemi nedeniyle kaybetmiştir. Ünlü oyuncak bebek markası Ken Doll’a benzerliğiyle tanınan Liçina, bu benzerliğin doğuştan olduğunu belirtmiştir.

SAMET LİÇİNA VE KERİMCAN DURMAZ

Son dönemlerde Kerimcan Durmaz ile çektikleri YouTube videolarıyla sıkça gündeme gelen Samet Liçina, şehir turlarından yemek tariflerine kadar birçok içerik üretmektedir. Bu videolar milyonlarca kez izlenmekte ve beğeni toplamaktadır. Liçina, sosyal medyaya başlangıcını şu sözlerle anlatmıştır:

“Her şeyi Kerimcan başlattı. Önce Periscope, sonra Snapchat ve sonunda Instagram... Beni zorla soktu buralara. ‘Bak doğal halini paylaşıyorsun, ne güzel’ diyordu. Ne doğal hali! Bir canlı yayın için 20 saat hazırlık yapıyorum! Saçlar yapılıyor, duşlar alınıyor, kombinler hazırlanıyor, kuaföre gidiliyor, lensler takılıyor hahaha. Artık alıştım. Herkesin doğal şeyleri sevdiğini daha çok anladım. Uyanıyorum, salya sümük ‘Günaydın’ diyorum, insanlar ‘Ne kadar tatlısın’ diyor. Bizim hayatımızı çok sevdiler.”

SAMET LİÇİNA'NIN ESTETİK OPERASYONLARI

Samet Liçina, DJ’lik kariyerinin yanı sıra estetik operasyonlarıyla da dikkat çekmektedir. Çene ameliyatı, yanak içi ameliyatı, elmacık kemiği ameliyatı ve alın daraltma gibi birçok operasyon geçirmiştir. Estetik operasyonlarına ne kadar harcadığı sorulduğunda ise, "Yüzümde lüks bir spor araba yatıyor diyelim" diyerek esprili bir şekilde cevap vermiştir.

SAMET LİÇİNA KAÇ YAŞINDA?

23 Mayıs 1992 doğumlu olan Samet Liçina, günümüzde 32 yaşındadır. Boğa burcudur.

Samet Liçina, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve DJ performansları ile geniş bir takipçi ve hayran kitlesine ulaşmıştır. Kendine has tarzı ve estetikleriyle dikkat çeken Liçina, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.