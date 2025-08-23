Sally Ghalayini, ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın’ın eşi olarak tanınan, Amerikalı bir öğretmen ve gezgindir. Eğitim alanında çalışmakta olan Ghalayini, aynı zamanda farklı kültürleri tanımaya olan tutkusu ve seyahat merakıyla da biliniyor.

Nereli ve Hangi Ülke Vatandaşı?

Sally Ghalayini, ABD vatandaşıdır. Eşi Tayanç Ayaydın ile evlenmeden önce uzun yıllar farklı ülkelerde yaşamış ve tam 56 ülke gezmiştir. Uluslararası kültürel deneyim birikimiyle öne çıkan Ghalayini, son yıllarda Türkiye’de yaşamaktadır.

Kaç Yaşında?

Sally Ghalayini’nin doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Ancak çeşitli kaynaklara göre 40’lı yaşlarının ortalarında olduğu tahmin edilmektedir.

Mesleği Ne?

Sally Ghalayini’nin temel mesleği öğretmenliktir. Eğitim alanındaki deneyiminin yanı sıra seyahat ettiği ülkelerde farklı kültürel projelere de katılmıştır. Öğretmenliğin yanında sosyal medya üzerinden içerik üretimi de yapmaktadır. Özellikle Instagram'da (@sassysally417) doğal yaşam, kültür ve seyahat temalı içerikleriyle dikkat çekmektedir.

Tayanç Ayaydın ile Nasıl Tanıştılar?

Çiftin tanışma hikayesi oldukça romantik. 2013 yılında İstanbul’un Kilyos semtinde ortak arkadaş çevresinde tanışan ikili, kısa sürede yakınlaştı. Yaklaşık 1,5 yıllık bir ilişkinin ardından 2015 yılında evlendiler. Düğün töreni, aile ve yakın çevrenin katıldığı sade bir nikâh ile gerçekleşti.

Evlilikleri ve Özel Yaşamları

Sally Ghalayini ve Tayanç Ayaydın çifti, özel hayatlarını genel olarak medyadan uzak ve sade bir şekilde sürdürmektedir. Kamuoyuna açık bir şekilde çocukları olup olmadığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak çift, zaman zaman birlikte seyahat ettikleri ve kültürel etkinliklere katıldıkları kareleri sosyal medya üzerinden paylaşmaktadır.

Sally Ghalayini Neden Merak Ediliyor?

Ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın’ın eşi olması

56 ülke gezmesi ve kültürel deneyim birikimi

Sosyal medyada doğal ve samimi içerikleri

Eğitim alanında aktif rol alması

Düşük profilli fakat dikkat çeken bir yaşam tarzı benimsemesi

Ghalayini, hem bireysel hem de çift olarak örnek bir duruş sergilemeleriyle takipçilerinin ilgisini çekiyor.

Kısa Bilgilerle Sally Ghalayini

Adı Soyadı: Sally Ghalayini

Uyruğu: Amerikan

Meslek: Öğretmen

Yaş: 40’lı yaşlarında

Eşi: Tayanç Ayaydın

Evlenme Yılı: 2015

Yaşadığı Yer: Türkiye

İlgi Alanları: Seyahat, kültür, eğitim, sosyal medya

Tayanç Ayaydın Kimdir?

1979 doğumlu Tayanç Ayaydın, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine 2004 yılında Aliye dizisiyle adım atan Ayaydın, Pazar: Bir Ticaret Masalı filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal ve Locarno Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanmıştır.

Rol aldığı yapımlar arasında:

Sakarya Fırat

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Bir Zamanlar Kıbrıs

Ömer

Kuruluş Osman gibi sevilen diziler yer almaktadır.