Saliha Akkaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde destek hizmetleri personeli olarak görev yapıyordu. 37 yaşındaki Akkaş, uzun süredir evliliğinde ciddi sorunlar yaşıyordu ve bu süreçte boşanma davası açmıştı. İddialara göre eşi Salih Akkaş’tan sürekli şiddet gören Saliha Akkaş, çevresine bu durumu birçok kez anlatmış ve can güvenliğinden endişe ettiğini ifade etmişti.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşanan olayda, Saliha Akkaş kendi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Akkaş’ın vücudunda tam 37 bıçak darbesi tespit etti. Katil zanlısı olarak, boşanma sürecinde olduğu eşi Salih Akkaş gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Salih Akkaş, karar hiçe sayarak eve girdi ve cinayeti işledi.

İntihar Girişiminde Bulundu

Boşanma aşamasındaki çiftin daha önce birçok kez şiddet nedeniyle gündeme geldiği öğrenildi. Saliha Akkaş, eşi Salih Akkaş hakkında defalarca şikayette bulunmuş ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak tüm önlemler yetersiz kaldı. İddiaya göre saldırının ardından zanlı Salih Akkaş, kendisini de bıçaklayarak intihar girişiminde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Mesai arkadaşları ve yakın çevresi, Saliha Akkaş’ın son derece sakin, işine sadık ve çalışkan biri olduğunu dile getirdi. Görev yaptığı TBMM’de, çeşitli birimlere destek veren Akkaş, yaşadığı şiddet sürecini mesai arkadaşlarıyla sıkça paylaşmıştı. Ancak ne yazık ki bu uyarılar yeterince dikkate alınmadı.

Cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Özellikle uzaklaştırma kararına rağmen saldırının gerçekleşmiş olması, kamuoyunda öfke yarattı. Aile içi şiddet vakalarında yaşanan sistematik eksiklikler tekrar gündeme geldi. Kadın cinayetlerine karşı alınan önlemlerin yeterli olmadığına dair tartışmalar yeniden alevlendi.