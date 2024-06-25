Salih Tatlıcı, 1931 yılında Diyarbakır'da doğmuş ve iş dünyasında önemli bir yere sahip olmuştur. İlk iş hayatına tatlıcılık yaparak başlayan Tatlıcı, zamanla gayrimenkul sektöründe büyük başarılar elde etmiştir. Şetat İnşaat, Şetat Menkul Kıymetler, Şetat Turizm gibi önemli şirketlerin sahibi olarak tanınmıştır.

2008 yılında, 980 milyon TL serveti ile Forbes listesinde dikkat çekmiş ve Türkiye'nin sayılı zenginleri arasında yer almıştır. Tatlıcı'nın iş dünyasındaki başarısı yanında, özel hayatı da medyanın ilgisini çekmiştir. İstanbul'a yerleşerek iş hayatına atılan Tatlıcı, 1980'lerden itibaren Türkiye, ABD ve Dubai gibi ülkelerde önemli gayrimenkul yatırımları yapmış ve yaklaşık 3 milyar dolarlık bir servetin sahibi olmuştur.

Özel yaşamı da dikkat çeken Tatlıcı, farklı dönemlerde farklı ilişkiler yaşamış ve bu ilişkileriyle de gündeme gelmiştir. Miras davaları ve vasiyetnameleriyle de bilinen iş adamı, 2008 yılının sonlarına doğru sağlık sorunları yaşamaya başlamış ve kanser teşhisi konularak 22 Şubat 2009 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Salih Tatlıcı'nın hayatı ve iş dünyasındaki etkisi, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısında önemli bir iz bırakmıştır. Ölümüyle birlikte miras davaları ve iş hayatındaki başarıları uzun süre tartışılmış ve konuşulmuştur.