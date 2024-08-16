Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 16 Ağustos 2024 tarihinde, Yalova Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Gözüm’ün kariyerinde birçok önemli görev ve başarı bulunuyor.

SALİH GÖZÜM KİMDİR?

Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Salih Gözüm, 1990 yılında İstanbul Polis Koleji'nde eğitimine başladı ve 1994 yılında Polis Akademisi'nde devam etti. 1998 yılında Komiser Yardımcısı olarak mesleğine adım atan Gözüm, 1999-2001 yılları arasında yedek subay olarak askerlik görevini tamamladı.

Salih Gözüm, emniyet teşkilatında Genel Hizmet ve Terörle Mücadele alanlarında derin bir tecrübe kazandı. Ayrıca, Sudan'da Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Gücü ve Afganistan'da NATO misyonlarında görev aldı. 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ettikten sonra, 01 Haziran 2023 tarihinde Yalova İl Emniyet Müdürü olarak vekaleten atandı ve 03 Haziran 2023 tarihinde bu görevine başladı. Son olarak, 16 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verildi. Salih Gözüm, evli ve iki çocuk babasıdır.