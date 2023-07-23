Din görevlilerinin sahipsiz olmadığını ifade eden Genel Başkan Osman Taşçı, bu tür saldırılara birlikte mücadele etmemiz gerekir dedi.

Saldırı ile alakalı bir açıklama yapan Genel Başkan Taşçı, “Malumunuz son günlerde din görevlilerimize yapılan saldırılar armış ve artmaya da devam ediyor. Yaşanan tatsız bir olayda bir din görevlisi hocamız şiddete maruz kaymıştır. Edebini bozmadan soğukkanlı bir şekilde olayı geçiştirmeye çalışan saygıdeğer İbrahim Edhem hocamızın yanında olduğumuzu bildirir, sadece kınama değil tüm sendikalarımızla ile birlikte ortak hareket ederek hocamızın hukuki süreçte de yanında olmalıyız. Din görevlileri asla sahipsiz değildir” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir