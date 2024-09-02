Teröristlerin, ‘Terörde Arananlar’ listesinde kırmızı kategorideki ’Serhat Patnos’ kod isimli Veysel Sevinç ve gri kategoride yer alan ’Hebat’ kod isimli Reşit Çevik ile Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerin 22 eyleme katıldığını ve söz konusu eylemlerde 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiğini, 39 güvenlik görevlisi ile 6 vatandaşın da yaralandığını aktardı. Yerlikaya’nın açıklamalarında, şu ifadeler yer aldı:

“Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının; ‘Kırmızı’ kategoride yer alan ‘Serhat Patnos’ kod isimli Veysel Sevinç, ‘Gri’ kategoride yer alan ‘Hebat’ kod isimli Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi. Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin; 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları tespit edildi."

Katıldıkları eylemlerin listesi açıklandı

Açıklamalarına, teröristlerin katıldığı eylemlerin listelerini de ekleyen Bakan Yerlikaya, “Teröristlerin katıldıkları eylemlerin; 13 Ocak 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması, 7 Kasım 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 19 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması, 21 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması, 7 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaralanması, 30 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması, 28 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaralanması, 6 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcı (EYP) patlaması olayında 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması, 10 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 4 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 10 güvenlik görevlisinin yaralanması, 12 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi yolunda meydana gelen yol kesme olayı sonrasında çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması, 10 Ekim 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 26 Kasım 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması, 30 Kasım 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması, 28 Ağustos 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması, 14 Ekim 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması, 23 Kasım 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaralanması, 24 Ocak 2018 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaralanması, 24 Mayıs 2018 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi yolunda yol kesme eylemi sonucunda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaralanması, 2 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaralanması, 20 Ekim 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 güvenlik Komutanı görevlisinin ve 6 sivil vatandaşın yaralanması olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verdi.