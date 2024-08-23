Antalya’da halk otobüsü şoförü Barış Özer, yolcuların unuttuğu içinde yüklü miktarda para bulunan cüzdanları sahiplerine teslim etmesinin ardından sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlarla adeta hayatı karardı.

Özellikle "Salak mısın" şeklindeki yorumlar, Google'da anahtar kelime olarak "salak şoför" yazıldığında Özer'in adının ilk sayfada çıkmasına neden oldu. Özer, bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu ve kendisini "akıllı şoför" olarak tanıtmak istediğini belirtti.

GOOGLE’DA "SALAK ŞOFÖR" ARAMASI MAĞDURU OLDU

Yaklaşık 5 yıl önce halk otobüsünde bulunan ve içinde 30 bin lirayı aşkın döviz ve Türk lirası bulunan cüzdanları sahiplerine iade eden Barış Özer, sosyal medyada kendisine yapılan "Salak mısın?" yorumlarına tepki gösterdiği için Google'da bu olumsuz kelimeyle anılmaya başladı. Özer, bu durumu düzeltmek için çeşitli girişimlerde bulunsa da halen "salak şoför" araması yapıldığında ilk sayfada yer almaktan kurtulamadı.

"GOOGLE, BEN AKILLI ŞOFÖRÜM"

Barış Özer, Google’a seslenerek, “Otobüste bulduğum eşyaları sahiplerine teslim ettiğim için sosyal medyada yapılan kötü yorumlar nedeniyle bu duruma düştüm. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. Ben akıllı, dürüst ve vicdanlı bir şoför olarak tanınmak istiyorum. Söylemek istemediğim kelimeyle anılmak istemiyorum çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor” ifadelerini kullandı.

DÜRÜSTLÜĞÜN BEDELİ: OLUMSUZ ALGIYLA MÜCADELE

Özer, dürüstlüğünün bedelini ağır ödediğini belirterek, “Google, ben akıllı şoförüm. İnsanlık yaptık, buna kötü yorum yapılmaması lazım. Akıllı, dürüst, vicdanlı şoför olarak tanınmak istiyorum. Herhangi bir olumsuz konuyla ilgili gündeme gelmek istemiyorum” dedi.