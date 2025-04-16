16 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen olayda, yangın sırasında dumandan etkilenerek kalp krizi geçiren yapım amiri hayatını kaybetti.

YAPIM AMİRİNİN KİMLİĞİ VE SEKTÖRDEKİ YERİ

Yangında hayatını kaybeden yapım amirinin kimliği henüz tam olarak açıklanmasa da, sektörde uzun yıllardır tanınan ve "Taki" adıyla bilinen bir isim olduğu öğrenildi. Sektördeki deneyimi ve geçmiş projelerdeki başarılı çalışmalarıyla tanınan Taki'nin, birçok genç set çalışanına örnek olduğu ifade ediliyor.

YANGIN NASIL MEYDANA GELDİ?

Büyükada’daki tarihi bir konakta gerçekleştirilen çekimler sırasında, konağın üst katındaki bir odada bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktığı belirtildi. İlk müdahaleyi çevre sakinleri gerçekleştirdi, ancak itfaiye ekiplerine haber verilmesinin gecikmesi yangının büyümesine yol açtı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak yapım amiri, dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DİZİ SETİNDE TRAJİK OLAY

Yangının ardından, dizi seti kısa bir süreliğine duraklatıldı ve oyuncular evlerine gönderildi. Ekip arkadaşları, kaybettikleri yapım amirinin ardından sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, ekip, "Ekip arkadaşımız, yapım amirimiz Taki’yi kaybettik. Başımız sağolsun. Cenaze ile alakalı bilgilendirme yapılacaktır" şeklinde bir açıklama yaptı.

MADDİ HASAR VE OLAYIN GELİŞİMİ

Yangının, dekorların büyük bir kısmını kül etmesine neden olduğu ve yaklaşık 1200 metrekarelik bir alanın zarar gördüğü kaydedildi. Ayrıca, kulislerde yangının yapımcıya 50 milyon TL'lik bir zarar verdiği iddia ediliyor. İtfaiye raporlarına göre yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilse de, ana sebep hakkında kesin bir bilgi verilmedi.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR DİZİSİ HAKKINDA

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun önde gelen ailelerinden Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu yaşamını konu alıyor. Dizide, Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, Fahrelnisa Zeid, Aliye Berger ve Füreya Koral gibi önemli sanatçıların yaşamlarından kesitler sunuluyor.