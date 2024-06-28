Müdürlükten yapılan açıklamada, “Anız yakımı tehlikeli sonuçlara yol açabilir” dendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hasat sezonuyla birlikte ülkede artan anız yangını vakalarına dikkat çekti.

Açıklamada, anız yakmanın büyük yangıların, ciddi yaralanmaların ve can kayıplarının sebebi olabileceği vurgulandı.

Ormanlık alanların korunması, toprağın muhafazası ve doğadaki canlı hayatın sürdürülebilirliği için anız yakımının önemine dikkat çekilerek, vatandaşlardan anız yakmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklama, anız yakmanın suç teşkil ettiğini de belirtti.

ANIZ YAKIMI TEHLİKELİ SONUÇLARA NELERDİR?

Anız yakmak, birçok açıdan tehlikeli sonuçlara yol açabilen bir uygulamadır. Bu sonuçlar hem çevreyi hem de insan sağlığını olumsuz etkilemektedir.

ÇEVRESEL ETKİLERİ

Hava Kirliliği: Anız yakılması, atmosfere duman, partikül madde, karbon monoksit, azot oksitleri ve diğer zararlı gazları salarak hava kirliliğine önemli katkıda bulunur. Bu durum, solunum yolu hastalıkları, kalp hastalıkları ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıkları olan kişiler için daha risklidir.

Toprak Kirliliği: Anız yakma, toprağın organik madde içeriğini azaltarak toprak kirliliğine neden olur. Bu durum, toprağın verimliliğini düşürür ve erozyona karşı daha hassas hale getirir. Ayrıca, toprağa karışan kül ve zararlı kimyasallar, yeraltı sularını da kirletebilir.

Biyolojik Kaybı: Anız yakma, böcekler, kuşlar ve diğer küçük canlılar da dahil olmak üzere birçok canlı türünün yok olmasına neden olabilir. Bu durum, ekosistem dengesini bozarak biyolojik çeşitliliği azaltır.

Yangın Riski: Anız yakma, kontrolsüz yangınlara yol açabilir. Bu yangınlar, tarım alanlarına, ormanlara ve yerleşim yerlerine zarar verebilir. Ayrıca, can ve mal kayıplarına da neden olabilir.

İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Solunum Yolu Hastalıkları: Yukarıda da belirtildiği gibi, anız yakma dumanı solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum yolu hastalıkları olan kişiler için daha risklidir.

Göz ve Cilt Tahrişi: Anız yakma dumanı gözlerde ve ciltte tahrişe neden olabilir.

Baş Ağrısı ve Baş Dönmesi: Dumanın içindeki zararlı gazlar baş ağrısı ve baş dönmesine neden olabilir.

Kanser Riski: Anız yakma dumanında bulunan bazı kimyasallar kansere yol açabilir.

EKONOMİK ETKİLERİ

Verim Kaybı: Anız yakma, toprağın organik madde içeriğini azaltarak tarımsal verimi düşürür.

Yangınlardan Dolayı Kayıplar: Anız yakma nedeniyle çıkan yangınlar, tarım alanlarına, ormanlara ve yerleşim yerlerine zarar vererek ekonomik kayıplara neden olabilir.

YASAL YAPTIRIMLAR

Anız yakmak, Türkiye’de 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında yasaktır. Anız yakan kişilere idari para cezası uygulanmaktadır.

ANIZ YAKMA ALTERNATİFLERİ

Anız yakmak yerine, anızın toprakta bırakılması veya kompost yapılması gibi daha çevre dostu alternatifler tercih edilebilir. Bu yöntemler, toprağın verimliliğini artırır, erozyonu önler ve biyolojik çeşitliliği destekler.