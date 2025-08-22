Sakarya Yozgatlılar Derneği’nin açtığı stantta Yozgat’a özgü yöresel ve nostaljik ürünler sergilenirken, katılımcılara arabaşı, testi kebabı ve gözleme gibi kentin meşhur lezzetleri ikram edildi.

Programın sunuculuğunu Tarihçi-Yazar Rıfat Çakır üstlenirken, sahneye çıkan Yozgat’ın yetiştirdiği önemli sanatçılardan Murat Balaban konseriyle beğeni topladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Sakarya Yozgatlılar Derneği Başkanı Ramazan Ünal yaptı. Ünal, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Yozgatlılar olarak birlik ve beraberlik içinde güzel etkinliklere imza atıyoruz. Mevsimi geldiğinde arabaşı programı da düzenleyeceğiz. Gurbetteki Yozgatlıların bir arada olması için dernek olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu adına başkan yardımcıları Durak Kılıçarslan, Kadir Deniz ve Mustafa Eranıl katılırken, Gebze-Çayırova-Darıca Yozgatlılar Dernek Başkanı Murat Kocataş ve ekibi de etkinlikte yer aldı.

Sakarya Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlik, Sakarya’da yaşayan Yozgatlılar ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.