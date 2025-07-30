Denizli'nin Buldan ilçesinde aynı lokantada çalışan iki genç arasında başlayan şakalaşma, kısa sürede trajik bir sona dönüştü. Çıkan tartışmada 17 yaşındaki Mehmet Aksoy, iş arkadaşı Bahri Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç yaşamını yitirdi.

Olay, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ercan Yangöz Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada çalışan 17 yaşındaki Mehmet Aksoy ile yaşıtı Bahri Ç. arasında iş yerinde başlayan şakalaşma, bir süre sonra sözlü tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahri Ç., elindeki bıçakla Mehmet Aksoy’u göğsünün alt kısmından yaraladı.

Çevredeki çalışanların müdahalesiyle kavga sona erdirilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyat edilmek üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm çabalara rağmen genç işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Aksoy’un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olay yerinden kaçmayan ve gözaltına alınan Bahri Ç.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Lokanta çalışanlarının ifadeleri doğrultusunda yaşanan olayın tüm detaylarının aydınlatılması bekleniyor.