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“Saka Su İsrail malı mı? Saka Su Türk malı mı? Saka Su hangi ülkenin ürünü?” Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik…

Saka Su, gururla söyleyebiliriz ki Türkiye merkezli bir su markasıdır. Saka Su'nun ürünleri Türkiye'de üretilir ve Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunur. Dolayısıyla Saka Su, Türk malı bir su markasıdır ve İsrail ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Sağlıklı ve taze içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için Türk halkına hizmet veren bu marka, yerel bir ürün olarak öne çıkmaktadır.