1955 yılında Dersim (Tunceli) ilinde dünyaya gelen Öztürk, edebiyatını yalnızca estetik bir araç olarak değil, aynı zamanda toplumsal, politik ve ahlaki bir ifade biçimi olarak şekillendirdi. Şiirlerinde acı ve umut, hüzün ve direnç, kayıp ve hatırlama gibi zıtlıkları ustalıkla bir araya getiren Öztürk, uzun yıllar süren mücadelesiyle de tanındı.

SİYASİ MÜCADELE VE CEZAEVİNDEKİ YILLAR

Öztürk’ün siyasi yaşamı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından başladı. Dev-Yol davası kapsamında yargılanan ve müebbet hapis cezası alan Öztürk, Türkiye’nin çeşitli cezaevlerinde yaklaşık 10 yıl süresince tutuklu kaldı. Bu yıllar, hem edebi hem de insani duyarlılığının derinleştiği bir döneme tekabül etti. Cezaevinde kaleme aldığı "Suyu Uyandırın Sesim Olsun" adlı şiir dosyası, Enver Gökçe Şiir Ödülü’ne layık görüldü.

Tahliye edildikten sonra da edebi ve politik üretimine devam eden Fadıl Öztürk, Piya Kolektifi ve Munzur Aydınlar Platformu gibi toplumsal oluşumlarda yer aldı, çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar kaleme aldı. 2004 yılında Türkiye’deki Kürtlerin talepleri üzerine bir bildirinin imzacılarından biri oldu ve 2005 yılında kurulan Munzur Aydınlar Platformu’nun koordinasyon kurulu üyeliğini üstlendi. Aynı yıl, Roj TV’ye destek kampanyalarına katıldı.

SANATÇI KİMLİĞİ VE ESERLERİ

Fadıl Öztürk, eserlerinde toplumsal travmaları, bireysel acıları ve toplumsal direnci işlerken, şiirlerinde siyasi ve insani duyarlılığına da büyük yer verdi. "Suyu Uyandırın Sesim Olsun" (1989), "Esmer Bir Acı" (1995), "Benden Adam Olmaz" (2004) ve "Saatli Muhalif Takvimi" (2020) gibi önemli eserleriyle tanınan Öztürk, aynı zamanda şiirlerinin müzikle buluştuğu bestelerle de dikkat çekti. "Susarak Özlüyorum Seni", "Dağlı Bir Kabiledir Aşk", "Gömülürsün Gözlerime" gibi şiirleri müzik dünyasında da geniş bir yankı uyandırdı.

SİYASİ AKTİVİZM VE HUKUKİ SÜREÇLER

Fadıl Öztürk, yaşamı boyunca yalnızca edebi üretimle değil, aynı zamanda siyasal duruşuyla da dikkat çekti. 2018 yılında Artı Gerçek gazetesinde yayımlanan yazıları nedeniyle gözaltına alındı ve sonrasında bir yıl on ay hapis cezası aldı. Ancak bu ceza, 5 yıl süreyle ertelendi. Ömrünün son döneminde Artı Gerçek gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya devam etti.

SON YILLARI VE VEFATI

Fadıl Öztürk, 2025 yılında akciğer kanseri teşhisiyle tedaviye alındı ve Ege Üniversitesi Hastanesi’nde uzun süre tedavi gördü. Ancak tedaviye yanıt veremeyerek 70 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, sevenlerini ve edebiyat dünyasını derinden üzdü.

CENAZE TÖRENİ

Fadıl Öztürk için 1 Mayıs 2025 tarihinde İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Cemevi'nde bir cenaze töreni düzenlendi.