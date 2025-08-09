Sahte evrak tartışmalarının ardından gözler uzun süredir gündemde olan sahte senet sorununa çevrildi.

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yeni bir düzenleme hazırladı.

Kontrollü Şekilde Dağıtılacak

Yeni düzenleme ile senetler artık filigranlı olarak üretilecek ve resmi kayıt altına alınacak.

Kırtasiyeden alınarak elle doldurulan senetlerin geçerliliği sona erecek. Uygulamanın e-Devlet üzerinden güvenli şekilde yapılması, senetlerin üretim ve kayıt sürecinin Merkez Bankası veya belirlenecek başka bir resmi kurum tarafından yürütülmesi öngörülüyor.

Ayrıca senetler, çeklerde olduğu gibi kontrollü şekilde dağıtılacak.