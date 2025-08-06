Göç İdaresi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında bulunan, "Sahte sağlık raporuyla, yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'de kalış süresinin usulsüz biçimde uzatıldığı" yönündeki haber ve paylaşımlara dair yazılı açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, "Sahte sağlık raporuyla, yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'de kalış süresinin usulsüz biçimde uzatıldığı" yönündeki iddialara dair bahsi edilen rapora göre herhangi ikamet izni verilmesinin veya mevcut ikamet izni süresinin uzatılması gibi bir durumun olmadığını söyledi.

Yapılan açıklamada, Başkanlığa başvuran yabancıların teslim yaptığı bütün belgelerin büyük bir titizlikle bakıldığı, gerçek olup olmadığının ilgili kurum ve kuruluşlardan netlik alarak, sahte belge verenler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Haberlerde adı geçen yabancının İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sunduğu sağlık raporunun gerçekliğinden şüphe edilmesi üzerine gerekli incelemelerin yapılması amacıyla bahse konu rapor İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiş ve sahte olduğunun anlaşılması üzerine Beylikdüzü Devlet Hastanesince Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu rapora istinaden herhangi bir ikamet izni verilmesi veya mevcut ikamet izni süresinin uzatılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir."