Star TV’nin popüler dizisi Sahipsizler, ikinci sezon bölümleriyle her Çarşamba izleyiciyle buluşuyor. Hazal Subaşı’nın başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezonunda Yaren Yapıcı ve Nilsu Yılmaz kadrodan ayrılırken, Bahar karakteri öne çıktı.
Dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Ece Bağcı, Turgut Tunçalp, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Enes Koçak, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Serpil Gül ve Onur Berk Arslanoğlu gibi isimler yer alıyor.
Sahipsizler dizisinde Bahar karakterini canlandıran Aybüke Yılmaz, 1993 Samsun doğumlu. 2025 yılı itibarıyla 32 yaşında olan oyuncu, lisans eğitimini Kıbrıs’ta tamamladı.
Kariyerine mankenlikle başlayan Yılmaz, ardından oyunculuk eğitimleri aldı ve 2020 yılında yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.
Aybüke Yılmaz aslen Samsunlu. Son olarak Sahipsizler dizisinde Bahar karakteriyle ekran karşısına çıkan oyuncu, dizinin yeni sezonunda izleyiciden gelen ilgiyi artırdı.