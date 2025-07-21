Vatandaşlara, işlemler için son başvuru tarihi olarak 31 Aralık 2025 hatırlatıldı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, köpek sahiplerinin 210 liralık bedeli (mikroçip, pasaport ve kuduz aşısı dahil) ödeyerek İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi. Başvuru sırasında dilekçe (beyanname) doldurulması zorunlu olacak.

İl müdürlüğü yetkilileri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, kayıt işlemini 31 Aralık 2025’e kadar yaptırmayan hayvan sahiplerine 8 bin 306 lira, sahipli hayvanını terk edenlere ise 86 bin 358 lira idari para cezası uygulanacağını kaydetti.

Yetkilileri, sahipli hayvanların mahalle veya köy içinde bağlı tutulması gerektiğini belirterek, serbest bırakma ya da terk etme durumunda hayvan sahiplerinin yasal sorumlulukla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, kayıt altına alınan her hayvanın hem kendi güvenliği hem de toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşların belirtilen süre içinde gerekli işlemleri yaptırmalarının önemine dikkat çekti.