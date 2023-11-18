Olay, Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Kocabaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (71) isimli şahıs, sahipsiz köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdü. O anlar ise bir güvenlik kamerasına yansıdı. Delice Kaymakamlığınca yapılan açıklamada da, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şahsın gözaltına alına alındığı bildirildi.

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Açıklamada, "17 Kasım 2023 günü saat 14.00 sıralarında Delice İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahamızda bulunan Kocabaş köyünde sahipsiz sokak köpeğinin silahla vurularak öldürüldüğü ihbarı alınması üzerine; aynı gün yeteri kadar kuvvet ile olay yerine gidilerek yapılan araştırmalar neticesinde köpeği vuran şahsın A.B. (E-71) isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şahıs mukavemetsiz olarak yakalanmıştır. Şahıs ifadesi alınmak üzere Delice Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiş olup gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA