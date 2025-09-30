Valilik tarafından sahipli hayvanlarını sokağa bırakanlara ağır yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu 177’nci maddesi kapsamında, sahipli hayvanları sokağa bırakanlara 86 bin 358 liraya kadar para cezası ve 6 aya kadar hapis cezası veya asli para cezası gibi yaptırımlar uygulanacak.

Yozgat başta olmak üzere pek çok ilde hayvanların kontrolsüz şekilde sokağa bırakılmasının hem hayvan güvenliği hem de toplum huzuru açısından tehdit oluşturduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada; “Hayvanların güvenliği ve toplum sağlığı için bu kurallara uymak herkesin sorumluluğudur. Sahiplendiğiniz hayvanları terk etmeyin, onları koruyun ve bakımlarını ihmal etmeyin. Unutmayın, hayvanların yaşam hakkına saygı göstermek, toplumun huzuru ve refahı için de büyük önem taşır” ifadeleri kullanıldı.