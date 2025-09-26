Valilikten yapılan açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, hayvanlarını terk eden kişilere 86 bin 358 lira idari para cezası kesileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesi kapsamında, sahipli hayvanını sokağa bırakanların 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezası ile karşılaşabileceği vurgulandı.

Yozgat Valiliği, hayvanların güvenliği ve toplum sağlığı için söz konusu kurallara uyulmasının önemine dikkati çekerek şunları kaydetti: "Sahiplendiğiniz hayvanları terk etmeyin, onları koruyun ve bakımlarını ihmal etmeyin. Hayvanların yaşam hakkına saygı göstermek, toplumun huzuru ve refahı için de büyük önem taşımaktadır."