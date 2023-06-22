Etkinliğin 2 Temmuz 2023 Pazar günü saat 11.00’de Şahin tepesinde yapılacaklarını belirten Şahiner, mezunları davet etti.

Başkan Şahiner yaptığı açıklamada; “Aynı Camianın insanları olarak birlik beraberliğimizi pekiştirmek, aramızdaki sevgi ve muhabbeti geliştirmek, uzak ve yakın olanları buluşturup, nesiler arasındaki kaynaşmayı sağlamak ve İmamhatipli şuurunu diri tutmak için bu etkinliğimizi düzenliyoruz.İlimizde İmamhatip lisesi ilk defa1953 yılında yani bundan 70 yıl önce kurulmuş ve Onbinlerce mezun vermiş, bu güzide okulumuzun temsilcilerini bir araya getirmek hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu 70 yıl boyunca devletine, milletine ve insanlığa hizmet etmiş, şuan aramızdan ayrılmış olanlara Yüce Allah’tan rahmet, kalanlara sağlık afiyet diliyor uzakta olanların bu vesile ile Sıla-ı Rahimde bulunmalarına sebep olduğumuz için kendimizi mutlu adletiyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle Tüm mezunlarımız ve gönüldaşlarımızı 2 Temmuz 2023 Pazar günü Şahin tepesine bekliyoruz. Alpaslan Demir