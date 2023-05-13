Gerçekleştirdiği hayır işleriyle Yozgat halkının takdirini kazanan, eğitim başta olmak üzere, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda önemli katkılar sağlayan Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, hafızların her alanda gelişim süreçlerine sayısız ve önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Kendisini hayır işlerine adayan Şahin, Tokat İl Müftülüğüne bağlı İbni Kemal Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi gören 88 kız öğrenciye Hatimli Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, Kitap, Ferrace, Elbise, Ayakkabı, Şalvar, Şal, Panço ve çeşitli hediyeler gönderdi.

Tokat İl Müftülüğüne bağlı İbni Kemal Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan Medine Adıgüzel, "Herşey çok güzeldi, hediyelerinizi çok beğendik. Siz bizleri mutlu ettiniz, Allah'ta sizi mutlu etsin. Yapmış olduğunuz hayırları Rabbim kabul eylesin. Ahiret azığınız olsun biz sizi tanıdık bundan sonra dualarımızda olacaksınız" dedi. Haber Merkezi