Viral hepatitlerin tüm dünyada yaygın olarak görülen, ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Dr. Şahin, Şiddetli karaciğer hastalığına ve karaciğerde görülen bir kanser türü olan hepatosellüler kansere yol açan “viral hepatit” konusunda farkındalığı artırmak için her yıl 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak kutlanmaktadır dedi.

Dr. Şahin, “Dünya çapında hepatit B ile yaşayan yaklaşık 300 milyon kişi bulunmaktadır ve bu önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalığa dikkat çekmek önemlidir. Küresel çabalar, hepatit enfeksiyonları B, C ve D enfeksiyonlarının ortadan kaldırılmasına öncelik vermektedir. Akut viral hepatitin aksine, bu 3 enfeksiyon, on yıllar süren kronik hepatite sonrasında da siroz ve karaciğer kanserinden yılda 1 milyondan fazla ölüme neden olmaktadır. Bu 3 tip kronik hepatit enfeksiyonu, hepatit ölümlerinin yüzde 95'inden fazlasından sorumludur” ifadelerini kullandı.

“Hepatit B ve Hepatit C, yılda 1,1 milyon ölüm ve 3 milyon yeni enfeksiyon ile sonuçlanan en yaygın tipleridir” sözleriyle açıklamasına devam eden Dr. Şahin, şöyle devam etti: “Hepatit A enfeksiyonuna neden olan hepatit A virüsünün bulaşması, esas olarak fekal-oral yolla gerçekleşmektedir. Çocukluk çağlarında hafif belirtilerle geçirilen Hepatit A enfeksiyonu ileri yaşlarda daha ağır seyretmekte ve şiddetli karaciğer hastalığı ile ölümlere yol açabilmektedir. Ülkemizde hijyen kurallarına ve temizlik şartlarına uyum, temiz su kaynaklarına ulaşımın artışı, sosyoekonomik şartlarına ilgili diğer göstergelerin iyileşmesi ve 2012 yılı sonu itibariyle başlayan hepatit A aşı uygulamaları sonucunda hastalık görülme sıklığı ciddi oranda azalma göstermiştir. Hepatit B ve Hepatit C virüsleri uzun dönemde kronik karaciğer hastalığı, siroz veya bir çeşit karaciğer kanseri olan hepatosellüler kansere yol açabildiği için ayrı bir öneme sahiptir.”

HEPATİT B VE HEPATİT C’NİN BULAŞMA YOLLARI

Hepatit B ve Hepatit C’nin insan vücuduna bulaşma yoluyla ilgili bilgi veren Dr. Şahin, “Kontrol edilmemiş kan ve kan ürünlerinin nakliyle, uygun şekilde steril edilmemiş cerrahi malzemelerin kullanıldığı tıbbi girişimler ya da diş hekimliği müdahaleleriyle, kullanılmış enjektör paylaşımıyla, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların ortak paylaşımıyla, uygun şekilde steril edilmemiş araçlarla yapılan dövme, akupunktur ya da vücut takılarının uygulanmasıyla, Hepatit B ve C taşıyıcılarının aile içi temasıyla, anneden bebeğe doğumda ve doğum sonrasında ve korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşabilir” diye konuştu.

Hepatit E virüsünün (HEV) bulaşıfekal-oral yolla gerçekleştiğini belirten Dr. Şahin, "Erişkinlerde çocuklardan daha sık görülür, özellikle gebelikte geçirildiğinde hepatit E hastalığı daha ağır seyreder. Gebelerde son 3 aylık dönemde HEV enfeksiyonu geçirildiğinde düşük, erken doğum, ciddi karaciğer yetmezliği ile ölüm riskinin artmasına sebep olabilir. Hepatit E virüsüne özgü bir tedavi ve aşı bulunmamaktadır” dedi.

HEPATİTTEN KORUNMA YOLLARI

Hepatitten korunmanın yollarından da bahseden Dr. Şahin, şunları paylaştı: “Kendinizi eğitin ve toplumda hepatit bulaşmasını durdurmak için rol oynayın. Aile hekiminizle konuşun ve siroz ve karaciğer hastalığını önlemek için zamanında test ve tedavi sağlayın. Hamileyseniz hepatit B testi yaptırdığınızdan emin olun. Bu, bebeklere bulaşmayı önleyebilir. Bebeğinizin doğumdan sonra hepatit B aşısı olduğundan emin olun.”

EĞİTİM VERİLDİ

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Hepatit Günü Kapsamında Merkez Toplum Sağlık merkezi bulaşıcı hastalıklar ve eğitim birimi tarafından çeşitli faaliyetler düzenlendi.

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü eğitimleri kapsamında Yozgat il Sağlık Müdürlüğüne bağlı Merkez Toplum Sağlık Merkezi bulaşıcı hastalıklar ve eğitim birimi Doktoru Fatma Parlak ve Sağlık Memuru Adnan Azmaz tarafından Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli, tutuklu ve hükümlülerine yönelik hepatit hastalığı, tüberküloz, hiv, aids gibi bulaşıcı hastalıklar hakkında eğitim verildi.

öte yandın Dr. Sami Göktuğ Akın tarafından sağlık personeline yönelik hepatit hastalığı konusunda eğitim düzenlendi. Katılımcılara hastalığın belirtileri, bulaş yolları, korunma yöntemleri ve risk gruplarına yönelik alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi. Haber Merkezi